راغب علامة يتصدر التريند بسبب إعلان مدينتي..تفاصيل

/627775/راغب-علامة-يتصدر-التريند-بسبب إعلان-مدينتيتفاصيل

تصدر هاشتاج إعلان مدينتي لراغب علامة قائمة تريند "تويتر" العالمي، بعد إطلاق الإعلان بساعات، حيث حاز على إعجاب الآلاف، وأبدى المغردين إعجابهم بحالة البهجة التي نشرها راغب بالإعلان.

دوت الخليج يرصد نجاح راغب في إعلان مدينتي، وكواليس الإعلان، فضلًا عن تفاصيل الأغنية التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل أغنية الحياة حلوة وإعلان مدينتي

أغنية الحياة حلوة، غناء راغب علامة، كلمات عمرو مصطفى وأمير طعيمة، وإعلان مدينتي الجديد 2021 من إخراج سعدي جوهر.

كلمات أغنية الحياة حلوة

جاءت كلمات أغنية "الحياة حلوة" كالتالي: "حكايات حواديت والفرحة في كل بيت.. هنا أحلى سنين حياتك كل حاجة بين إيديك.. هنا ناس حواليك والفرحة بتناديك.. واللي بيخطر في بالك بتلاقيه قدام عنيك.. هنا أغلى الناس هنا.. هنا أجمل إحساس هنا".

لاقى إعلان راغب علامة إعجاب العديد من الجماهير ضمن زخم الإعلانات الموجودة على الساحة خلال شهر رمضان 2021، ليلفت الأنظار إليه ويدخل ضمن قائمة الأكثر بحثًا على “جوجل”.

راغب علامة في برنامج "السيرة"

ويذكر أن المطرب اللبناني راغب علامة حل ضيفًا على برنامج السيرة للإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يذاع على فضائية قناة "dmc" مؤخرًا، وتحدث خلاله عن تفاصيل في حياته الخاصة ومشواره الفني.