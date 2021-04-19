/627777/محمود-كهربا-الزمالك-قصر-معايا-وجمهوره-ليه-مكانة-خاصة-في-قلبي

قال اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي، أنه أشطر من شيطانه ويستطيع التغلب عليه، موضحا أنه كان يؤدي بشكل جيد في نادي الزمالك، كما أن الزمالك كان يعرف أنني أنتمي للأهلي، مشيرا إلى أنه عندما كان يُقبل شعار النادي كان صادقا في حبه له.

الزمالك قصر معايا

وأضاف اللاعب محمود كهربا خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، "الزمالك قصر معايا، وجمهور الزمالك على الرغم أنهم بشتموني إلا أني لسه بحبهم وليهم مكانة في قلبي.

وعن خناقته مع نجل الإعلامي الشهير، أشار إلى انها لم تحدث قائلا،" ما بسهرش في ديسكوهات، والإعلام نقل الواقعة بشكل خاطيء".

وعن ازمته مع اللاعب محمد الشناوي، قال "شدينا مع بعض في أوضة اللبس، بسبب انه لم يتقبل طريقة كلامي"، وانتشرت هذه الواقعه أيضا في الإعلام وقام بالترويج لها بشكل غير صحيح".

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.