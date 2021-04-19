/627778/راغب-علامة-يلفت-الأنظار-بإطلالة-فريدة-في-إعلان رمضان-2021

تصدر راغب علامة التريند مؤخرًا بظهوره المبهج المميز وذلك أثناء مشاركته في إعلان دعائي لإحدى الشركات العقارية الكبرى، من إخراج وتنفيذ شركة (سعدي - جوهر)، تحت شعار الحياة حلوة، والاغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

دوت الخليج يرصد إطلالة راغب علامة الفريدة في أحد الاعلانات المصرية للشركات العقارية وتصدره الترند عبر محرك البحث الشهير “جوجل”.

وجاء اختيار راغب علامة، ليشارك في هذه الحملة الدعائية بسبب تمتعه بشعبية كبيرة في مصر، واستطاع علامة بظهوره المبهج توصيل رسالة الاعلان إلى الجمهور التي يتحدث فيها عن الذكريات الجميلة بين أفراد العائلة والأصدقاء.

تفاصيل عن إعلان راغب علامة

ظهر راغب علامة بإطلالات كلاسيكية، وعلى عكس ما إعلانات المدن السكنية التي تعتمد على وجود نجم الإعلان وسط أسرة وأطفال، ظهر راغب مع موديل شابة وسط الأصدقاء، وخلال تنقله في المدينة يلقي التحية على الجميع.

راغب علامة يثير الجدل بسبب تصريحاته لوفاء الكيلاني

يذكر أن آخر ظهور لراغب علامة كام في برنامج السرة مع الاعلامية وفاء الكيلاني، تحدث فيه عن علاقته النسائية المتعدد والتي استمرت طويلًا بدون زواج، منهم واحد عاش معها لمدة 4 سنوات دون زواج وأعلن في التسعينات أنها زوجته خوفًا من الاعتراف إعلاميًا بفكرة المساكنة.

فقال علامة، نادمًا: "هي الوحيدة اللي ضحكت عليا.. خلتني قولت في التلفزيون إني متجوزها.. قالتلي قول إن إحنا متجوزين ومين هيطلب الورق! فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقولت ده".