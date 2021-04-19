/627780/مسلسل-موسى-الحلقة-7-فيضان-يضرب-بلدة-محمد-رمضان-ويتسبب-في وفاة-حبيبته

مسلسل موسى الحلقة 7، شهدت حدوث سيول هائلة وفيضان إدى إلى هلاك وغرق بلدة موسى "محمد رمضان" ، حيث غطى الماء كل أركان البلدة، حاول موسى إنقاذ نجاة "تارا عماد" من الغرق ثم تركها بعد ان أطمأن عليها انها بمكان مرتفع عن الماء، واتجه لإنقاذ أمه وجده صالحين، ولكن عندما عاد إليها فوجأ انها بين يد امها تبكي وتصرخ عليها، فقد ماتت نجاة إثر جرح عميق في بطنها أثناء السيل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 7، التي شهدت فيضان ضخم ضرب البلد الذي يعيش بها موسى وعائلته، حيث يعد من ضمن المسلسلات التي تشغل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة منذ إنطلاق الحلقة الأولى وحتى اللحظات الراهنة.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 7

سيطرت حالة من الحزن على موسى بعد وفاة حبيبته، والقي اللوم على نفسه لانه لم يبقي بجانبها بعد إنقاذها و ذهب للبحث عن وأمه وجده.

انتقل المشهد إلى نوفل الذى هرب بشفيقة "هبة مجدي" شقيقة موسى إلى القاهرة، بعد خوفها من الفضيجة بسبب اتهام زوجها مسعد "حمدي الوزير" لها بالزنا، حيث اقيمت هي و نوفل في إحد الفنادق بالقاهرة.

عاشت شقيقة موسى مع خوجاية أرمانية في غرفتها، رفضًا منها ان تسكن مع نوفل في غرفة واحدة، وينتهي المشهد بإبلاغ نوفل لشفيقة انها شقيقها موسى مات على يد الإنجليز، فتسقط شفيقة على الارض مغشيً عليها.

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، هبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وعدد كبير من نجوم الفن.