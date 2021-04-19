/627781/محمود-كهربا-انا-أحسن-لاعب-في-مصر-ولسه-ماخدتش-فرصتي-في-الأهلي

قال اللاعب محمود كهربا أنه تحدث مع الزمالك لتجديد عقده، وقامو بعرض 12 مليون جنيه مقابل التجديد، ولكنه رفض.. قائلا" " عرضو عليا 12 مليون ومارضتش وانا قولت عايز20 مليون، وكانت هذه بداية المشكلة على الرغم أن إعارتي للسعودية مدة سنتين ادخلت لخزينة النادي 84 مليون جنيه".

اللاعب محمود كهربا: رجعت الأهلي لانه بيتي

وتابع خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة،" رجعت الأهلي ، لأني كنت طمعان ارجع بيتي وليس طمع في الشهرة او الفلوس.. ولو كنت طمعان كنت ذهبت لبيراميدز".

اللاعب محمود كهربا: أنا أحسن لاعب في مصر

وأكمل اللاعب محمود كهربا "أنا شايف نفسي أحسن لاعب في مصر ولو خدت فرصة هكون في مكان تاني خالص، وانا في الأهلي لسه ما خدتش فرصتي حتى الان"، موضحا انه قام بالتضحية بأشياء كثيرة من اجل إرتداء تيشرت النادي الأهلي.

ويعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.