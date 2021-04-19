فيديو.. ولاد الأصول.. محمد السيد بدر أول أجنبى يصل لمنصب عميد إعلام ميونخ

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى محمد على خير، إن الدكتور محمد السيد بدر عميد كلية الإعلام بميونخ، أول أجنبى فى ألمانيا يصل إلى منصب عميد كلية الإعلام بميونخ، مؤكدًا أن الجنسية المصرية لم تحرمه من هذا المنصب.





وأضاف خلال تقديمه برنامج "ولاد الأصول" المذاع على الراديو 9090، اليوم الإثنين، أن الدكتور محمد السيد بدر كان لديه 39 عامًا فقط عندما تولى عميدا لكلية الإعلام بميونخ، لافتًا إلى أنه دخل فى منافسة شرسة مع 17 أستاذا ألمانيا للحصول على المنصب وتفوق عليهم محققًا نجاحًا منقطع النظير.

وأوضح أن الدكتور محمد السيد بدر خريج كلية التجارة إنجليزى بجامعة الإسكندرية، وبعد التخرج عمل فى بنك ثم شركة بترول، حتى جاءت فرصة للانتقال من مصر إلى إيطاليا كملحق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وكان دوره الإشراف على أعضاء جائزة الدولة للإبداع الفنى.

وأشار إلى أنه سافر إلى روما فى يوليو 2001، ودرس فى جامعتها ثم جاءت منحة لدراسة الجزء الإدارى من الإعلام فى مدينة ميونخ، ليترك دارسة التجارة إلى دارسة الإعلام.

برنامج ولاد الأصول، يذاع فى رمضان على الراديو 9090، فى تمام الساعة 6:10 مساءً.