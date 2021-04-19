عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى بيان لها، اليوم الاثنين، أنه فى تمام الساعة 13:30 تم الاستعداد بالخط الطالع (المتجه من الاسكندرية الى القاهرة) لمسير القطارات بسرعة ٦٠كم/س، والساعة 15:15 تم الاستعداد بالخط النازل (المتجة من القاهرة الى الاسكندرية) لمسير القطارات بسرعة ٨كم/س وعودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الاسكندرية بعد تحقيق كافة اشتراطات السلامة والأمان.





ولفت البيان إلى أنه جارى إجراءات رفع السرعة على الخط النازل. وأعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تقرير اللجنة المصغرة التى تم تشكيلها للتواجد فى مكان حادث قطار طوخ، وكذلك تنتظر المعلومات من الجهات الرسمية بشأن أسباب وتداعيات الحادث الذى وقع أمس بسبب انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة – القاهرة.

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