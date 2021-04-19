وفاة القس مكاريوس بشندى كاهن كنيسة مار جرجس بالرقاقنة فى جرجا

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الاثنين، القس مكاريوس بشندى، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالرقاقنة التابعة لإيبراشية جرجا بعد خدمة كنسية امتدت لتسع سنوات.



جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الاثنين، القس مكاريوس بشندى، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالرقاقنة التابعة لإيبراشية جرجا بعد خدمة كنسية امتدت لتسع سنوات. وقدم الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا العزاء لأسرته ومحبيه وشعب كنيسته.

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