/627776/القبض-على-سيدة--تعقد-دورات-تدريبية ودراسية-وهمية-بهدف-استقطاب-راغبي-الحصول-على-شهادات-جامعية

كيان تعليمي وهمي فى الدقهلية

وأفادت إدارة مباحث الأموال العامة، بشرق الدلتا، بالقاء القبض على سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.

الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية

وأشارتمباحث الأموال العامةإلى أتخاذ السيدة وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على المواطنين والطلاب الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات حكومية،زاعمة منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة بحيث تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبري الكبرى بالداخل والخارج.

دورات تدريبية وهمية

وقامت المتهمة بعمل دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

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وتمكنت الجهات الراقبيةبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، من استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وضبط المتهمة، وعُثر على مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها، وعدد من الكتب العلمية التي تدرس بالأكاديمية، ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية، واستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج امتحانات، ولوحة إعلانية مدون عليها اسم الأكاديمية ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية باسم الأكاديمية، وكذا جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بالأكاديمية، وبمواجهة المتهمة أقرت بممارسة نشاطها الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.