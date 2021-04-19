/627782/مرثا-محروس-رد-الداخلية-السريع-على-استشهاد-نبيل-حبشى-رسالة-أن-أمن-مصر-ومواطنيها-خط-أحمر
ثمنت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، جهود وزارة الداخلية المصرية في استهداف عناصر تنظيم داعش الذي قاموا باغتيال الشهيد نبيل حبشي القبطي المواطن الشمال سيناوي والذي اختطفه التنظيم منذ اشهر من سيناء والذي يعرف عنه التسامح والخدمة ورعاية المصريين في شمال سيناء.
مرثا محروس:سرعة الرد أثلجت قلوبنا
وأضافت مرثا محروس عضو مجلس النواب في بيان لها، اليوم، أن هذه الخصال الوطنية سبب استهداف هؤلاء الإرهابيين له فبعد ان ذابت قلوب المصريين حزنأ امس بعد نشر فيديو القتل جاءت سرعة الرد من وزارة الداخلية لتثلج قلوبنا بأخذ ثأر إبن من ابناءها المصريين وتبعث رسالة قاطعة وحادة أن امن المواطن المصري واستقرار مصر هو أولوية قصوي.
مرثا محروس:فشل خطة العنصر الارهابية فى اثارة الفتن
وأشارت عضو حقوق النواب مرثا محروس ، إلى أن الرسالة التي حاول هؤلاء الإرهابيين تخوفنا بها وهو أن التعاون مع القوات المسلحة جريمة تستحق الموت هي رسالة موهومة وحياة ضعيفة لتلك الجماعات الإرهابية بعد أن فشلت خطتهم السابقة في إثارة الفتن الطائفية والتي جاءت بنتيجة عكسية من زيادة لحمة النسيج الوطني المصري.
مرثا محروس: شعب مصر كان دوما سند للوطن
وتابعت مرثا محروس عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، أن شعب مصر كان دومًا وسيظل سند للوطن و داعم للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتة إلى أن الدولة ستستخدم كل قواتها في الدفاع عن مواطنيها بغض النظر عن العقيده أو الانتماء في ظل دولة القانون وترسيخ قيم المواطنة التي يحرص الرئيس السيسي دومًا على تفعيلها والتأكيد عليها.
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هذا ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
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