حرب أهلية الحلقة 7..خيانة ومؤامرات باسل خياط تشعل الأحداث

/627783/حرب-أهلية-الحلقة-7خيانة-ومؤامرات-باسل-خياط-تشعل-الأحداث

مسلسل حرب أهلية الحلقة 7 استهلت الأحداث بنقل مريم التي تجسدها الفنانة يسرا ابنتها إلى المستشفى بعدما وصلت إلى الفيلا ووجدتها ملقاه على الأرض، ليطمئنها الطبيب على صحة ابنتها بعدما تأكد أن إصابتها شملت كدمات فقط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 7 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة بعد دخول تمارا المستشفى لتكتشف حقيقة مريم التي لن تعطيها فرصة كي تخبرها بها.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 7

تعاتب مريم ابنتها تمارا بسبب الفيديوهات التي تهدد بها صديقاتها، لتنقلب عليها ابنته معاتبة إيها بسبب تركها لها وهي لن تبلغ 5 سنوات من عمرها، لتحاول يسرا الدفاع عن نفسها أمام أبنتها وتحكي لها القصة من البداية، بعدما ارغمت على الزواج من والدها على الرغم من كونها لن تحبه.

وبعدما تطلقت من زوجها كانت تعتقد أنه سترك لها ابنتها إلا أنه عاقبها بتمارا وجعلها تكبر معه ومنعها من رؤيتها، إلا أن قصتها لن ترضي ابنتها التي رأت أن تلك القصة لن تشفع لوالدتها.

وعلى الجانب الآخر، يستعد يوسف لبيع المستشفى الخاصة بمريم والنيل منها لتأجل زوجته فريدة التي تجسدها أروى جودة خطته في القصاص من مريم لحين خروج ابنتها من المستشفى.

باسل خياط يهدد شقيقته سارة

يذهب يوسف الذي يجسده باسل خياط إلى شقيقته سارة في المنزل لتفتح معه موضوع الزواج، ليتسائل عن الشاب الذي تريد الزواج منه وعن عائلته لترد عليه سارة بأن ليس هناك داعي لتلك الأسئلة التي ستحرجهم بسبب زوج والدتها وأصل العائلة، ليهددها يوسف لتفيق من الماضي التي تقبع بداخله على مدار سنوات.

يسرا تأخذ ابنته تمارا إلى منزلها

تستقل نور التي تجسدها الفنانة الشابة مايان السيد تمارا "جملية عوض"، إلا أنها تهاجمها منذ الوهلة الأولى من دخولها المنزل، وما هي إلا دقائق معدودة وتفر تمارا هاربة من منزل والدتها.

مسلسل حرب أهلية الحلقة 7 تنتهي الأحداث عند وصول تمارا إلى فيلا والدها عزيز لتصعد إلى الطابق العلوي لتدخل على نادين زوجة والدها لتجدها على الفراش مع يوسف "باسل خياط".