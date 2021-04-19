مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7...ياسمين رئيس تنفصل عن عمرو سعد

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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7، سيطرت على الحلقة المشاهد الحزينة المؤثرة حول حياة سرية بعد وفاة والده منذ أن كان صغيرًا، وعن صعوبة حياة سفينة وقلة حيلته لعدم امتلاكه من المال مايكفي لمعيشته، عن نشأة بسنت في بيئة غير عادلة من أب تركها بسبب الخمر، وأم ربتها على بيع نفسها مقابل المال، وعن مايوجه سعيد من مشاكل نفسية، لتنقل الحلقة لنا اشكال قسوة الحياة في كافة معانيها.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7

بدأت الحلقة بإنقاذ سعيد من الانتحار على يد سفينة، وتشاهد هذا الحدث روان فكانت آتية للحارة لتخبره عن تركها لزوجها وطلبها للطلاق، وأنها أصبحت فقيرة مثله، واحتمال أن تأتي لتسكن في الحارة بجوارهم ولكنها ستختفي لمدة يومين في شقتها بالمنيل.

قسوة الحياة على سرية

انتقل المشهد إلى غرفة سعيد بعد إنقاذه من الانتحار وفي حوار مؤثر بينه وبين والدته عطية يخبرها عن ضيقه من الحالة وعن تمنيه وجود والده على قيد الحياه، فتخبره عن موت والده أثناء طفولته لم يكن على دارية بشئ سوا أمه، أما عن سرية كونه الاخ الكبير فحاوطته الهموم وكبر سريعة دون الاستمتاع بطفولته، فأصبح همه الوحيد أن يكبر سعيد ويحقق أحلامه، يقاطع حديثهم دخول سرية ليبدأ هو الآخر في سرد همومه لسعيد وكيف أصبح مجبر على سلك الطريق الصعب لأجله ولأجل والدته، وبدأ أن يلقي عليه النصائح بأن يحقق أحلامه ويركز في دراسته ويبعد عن الطرق الخطأ التي تؤي بسالكها إلى الهلاك.

بسنت تهاجم والدتها ورد بعد فضحها في الحارة

وهاجم بسنت والدتها بسبب مااثرته من فضيحة لها امام الحارة وتحاول تأنيبها بأنها لم تحسن تربيتها ولا تعليمها، ولكن والدتها لا تلقي لحديثها بالًا، وتخبرها بطريقة غير مباشرة بأنها ليست لها الحق في محاسبتها لأنها تعرف جميع علاقات بسنت الخاطئة.

انفصال فاتن عن سرية

تذهب فاتن لتهديد بسنت بإبعاد والدتها ورد عن شقيق سرية ويدور بينهم حديث حول سرية يظهر في ثناياه أن بسنت كانت تحب سرية وبعد انتهاء حديثهم تذهب فاتن لسرية لكي يتقدم لخطبتها فيتحج سرية بعدم تناسب الوقت بالإضافة لعدم تحسن ظروفه المادية، فتخبره فاتن بأن هذه الحجج لم تعد لها معنى وأنه لو أخر رجل في العالم لن توافق على الخطوبة منه وتتركه وتذهب بحزن.

يحاول ناصر الرجوع لنجلاء ولكنه تلقنه درسًا يجعل عنتر ورجاله يسخرون منه، وتنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7 على ذهاب سرية وسفينة إلى أحد معارض السيارات الكبيرة لمقابلة أحد الشخصيات التى من المقرر أن تقدم لهم يد العون.