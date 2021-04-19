/627786/كهربا-أنا-أشطر-من-شيطاني-وبحب-الزمالك-و-جماهيره

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى عن رحلة الرحيل من الزمالك متجها للمارد الأحمر وذلك خلال حواره اليوم الإثنين مع الإعلامية " بسمة وهبة " على قناة " المحور" .

وقال كهربا :" مش بحب اكدب ، وبخاف أكدب ومش بخاف من حد، أثناء تواجدى في نادى الزمالك عملت الى عليا في الملعب والطبيعيي الإنتماء لاى نادى انت بتلعب فيه ، وبحب جمهور الزمالك ،ونادى الزمالك أثر معايا ".

وواصل كهربا: " ذهبت للبرتغال من اجل الإحتراف وليس من أجل الذهاب للأهلى ، و هي تجربه إحتراف حقيقية وكنت قريبا من تركيا من الأساس ،و لست خائن ". وتابع كهربا حديثه : "مبسهرش في ديسكوهات وما يتكرر حول هذا لم يحدث ، كنت في مطعم هيندى عادى، بعد العشا تدخلت في خناقه لإنقاذ أصدقائي، قالو دا كهربا، وأنا عصبي للغاية ومبستحملش حد يقول كلمة وحشه عليا وبيستخدموا اسمى عشان التريند".

كهربا يتحدث عن مشاكلة مع الأهلي

وأختتم: " أنا جوا الملعب هديت، ومشكلتي برا الملعب، انا مبعملش حاجه والناس هيا الى بتحطنى في مشاكل ، وأزمتى مع الشناوى مشادة عاديه في اوضة الللبس بسبب اسلوبي الوحش وليس بسبب نشري لهدف في مرماه ، انا مبسهرش انا عاوز امشي في النادى جوا الحيط".