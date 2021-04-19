/627788/نسل-الأغراب-الحلقة-7-أمير-كرارة-يخطط-لقتل-أحمد-السقا

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 شهدت العديد من الأحداث مثيرة، التي بدأت بزيارة غفران الغريب -أمير كرارة- لابن عمه عساف الغريب -أحمد السقا- في سرايته، وهدده بقتله إذا لم يأتي بوالدته له غدًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7، التي شهدت خطة أمير كرارة لقتل أحمد السقا وانتقال غجر الزلط لأرض عساف، فضلًا عن تمكن السقا من والدة غفران الغفريب

أمير كرارة ورجاله يخططون لقتل أحمد السقا

اتجه غفران إلى سرايته وجمع رجاله وأخبرهم أن يستعدوا لتنفيذ ما هدد به عساف إن لم ينفذ اتفاقه معه، وسألهم عن نيماري-محمد جمعة- فأخبروه بعدم وجوده.

مي عمر تعرف بخطة زوجها

ذهبت بارة خادمة جليلة إليها وطلبت منها أن ترجع لبيتها وأخبرتها عن خطة غفران تجاه عساف، فوقع الخبر عليها كالصاعقة، وطلبت منها أن تخبره أنها تريد رؤيته.

محمد جمعة ينوي الوقوف بجانب أحمد السقا

اجتمع نيماري وزوجته بأخته منة فضالي في بيتها، وتبادلا الحديث حول عساف الغريب وضرورة وقوف أخوه نيماري بجانبه، فحذرته زوجته وزوج أخته من عواقب ذلك.

غجر الزلط يستعدوا للانتقال إلى أرض أحمد السقا

انتقلت الأحداث إلى منطقة غجر الزلط، حيث أخبر بكري -عماد زيادة- رجاله بانه وفى بوعده لهم وطلب منهم أن يستعدوا للانتقال إلى الضفة الأخرى بأرض عساف.

المواجهة الثانية.. مي عمر تطلب من أحمد السقا ترك البلد

قابلت جليلة عساف وطلبت منه أن يترك البلد وينساها، وأنها آخر مرة سيراها فيها، فرفض الأخير وأخبرها أنه يريد أن ترجع له ويعود ابنه إلى حضنه، فنصحته بأن يترك العند جانبًا وتركته وذهبت.

أخبرت زوجات حسيب -إدوارد- بأن أخته جليلة ذهبت لتقابل عساف، وعندما عادت بدأت واحدة منهم ترميها بالكلام فصفعتها كفًا على وجهها، ثم سألها أخيها عن سبب مقابلتها لعساف وأخبرها أن خوفها عليه سيكون سبب نهايتها.

أمير كرارة لا يهتم بشأن مغادرة غجر الزلط لأرضه ويعلن الحرب ضدهم

أخبرت والدة بكري غفران بانتقال بكري وغجر الزلط إلى أرض عساف، وطلبت منه أن يمنعهم، ولكنه رفض وطلب منها أن تتركهم فهم من اختاروا مصيرهم مشيرًا إلى قتلهم، وأخبرته أنها ستقيم عنده.

أحمد مالك على وشك الاعتراف لريم سامي بحبه

عاد حمزة -أحمد مالك- لمتابعة فاطمة -ريم سامي- بسيارته وأخبرها أنه سأل عنها وأنه يراقبها وأخذ يتبادلا الحديث حول عداوته مع والده عساف.

دياب ينصح أحمد السقا بمغادرة البلد

نصح علي -دياب- عساف بأن يترك البلد يومان خوفًا عليه من غفران، ولكن اسمتر الأخير في عناده ورفض، فأخبره علي بأن غفران صبره نفذ وسيحرقه.

أحمد السقا يعلن حمايته لغجر الزلط وأمير كرارة يخلي مسئوليته عنهم

أقاموا غجر الزلط خيامهم بأرض عساف، وأخذ عساف وبكري يتبادلا الوعود حول وقوفهم بجانب بعض، وجمع عساف غجر الزلط وهنئهم على أرضهم الجديدة وحدثهم بأنه أصبح واحد منهم وأخ لكبيرهم بكري، فبدأ يهتفوف باسمه، ومن ناحية أخرى جمع غفران أهل البلد وأخبرهم بأنه من رفع حمايته عن غجر زلط واقترب ميعاد حسابهم.

أحمد السقا يتمكن من والدة غفران الغريب

ذهب عساف إلى محمد درويش لينفذ معه اتفاقه "والدة غفران الغريب مقابل 18 مليون جنيهًا"، وعندما سلمه النقود واستلم منه مفتاح البيت الموجود بداخله شامية والدة غفران ونظر بداخله و تأكد من وجودها نائمة بالأرض، أطلق عليه النار وقتله، وقبل أن يفتح الباب ويدخل إليها جاء بكري وعلم بالأمر.