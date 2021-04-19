عودة الشناوي تفجر أزمة في الأهلي.. تفاصيل

عاد محمد الشناو حارس مرمى النادي الأهلي لصفوف المارد الأحمر بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة التي أجراها اليوم سلبية، ليصبح حارس عارين الأحمر جاهزز للقاء القادم ، يأتي هذا في وقت شهد تألق على لطفي الحارس البديل.

وتألق على لطفي الحارس البديل للنادي الأهلي خلال مباراة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، في اللقاء الذي أنتهتى بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض بهدفيين مقابل هدف وحيد وشهدت المواجهة تصدي حارس القلعة الحمراء لركلة جزاء وإنقاذ هدف محقق في أخر الدقائق الأمر الذي ساهم في إنتصار الفريق الأحمر على الأبيض.

عودة الشناوي تثير قلق على لطفي

ويعد تألق على لطفي سلاح ذو حدين في النادي الأهلي، وقد تشهد المباريات المقبلة صراعا بين الثنائي محمد الشناوي وعلى لطفي على تولى حراسة النادي الاحمر في مواجهة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز، لأن الشناوي أصبح للمشاركة بعد تحول عينته وبالتالي هو لايريد الجلوس على الدكة بسبب المنتخب، كذلك يرى لطفي أنها الفرصة المناسبة لإنهاء سيطرة الشناوي على عرين المارد الأحمر.

على لطفي يحرس مرمى الاهلي أمام سموحة

وعلم دوت الخليج أن الجهاز الفني للنادي الأهلي ينوي إشراك على لطفي في مباراة سموحة القادمة، تقديرا لتألقه في مباراة القمة أمام الزمالك، على الجانب الأخر يرغب بيتسو موسيماني في عودة الشناوي لحراسة مرمى الفريق لعودة الثقة من جديد لحارس المنتخب المصري، على أن يتم الإستقرار النهائي بعد المشاورة مع ميشيل يانكون مدرب الحراس.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.