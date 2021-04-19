/627792/مدرب-تشلسي-لا-أعرف-شئ-عن-قضية-الإنشقاق-أثق-في-قرار-فريقي

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي تشلسي أن ثقته في أن النادي كبيرة، وأن فريقة سيتخذ القرارات الصحيحة للمضي قدمًا، بعد أن وافق على أن يصبح أحد الأعضاء المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي الجديد.

ومن الجدير بالذكر ان فريق تشلسي واحد من الـ 6 أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي أعلنت انضمامها للمسابقة الجديدة التي تهدف إلى منافسة بطولة دوري أبطال أوروبا في خطوة انتقدها لاعبون ومسؤولون وجماهير على نطاق واسع في مختلف الأندية الأوروبية.

وتحدث الألماني توماس توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز في غداً، والتي تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء، ويشهد علي اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء الجولة الثانية والثلاثون.

تصريحات توماس توخيل في المؤتمر:

قال: "عرفت بقضية إلغاء بطولة السوبر الأوروبي " قضية الإنشقاق" أمس فقط، جئت إلى إنجلترا للمنافسة في أقوى البطولات في العالم ولهذا وافقت على تدريب تشيلسي".

وأكمل: "كما تعلمون أفضل عدم الانشغال بكل هذا الجدل الدائر حولنا، وأثق في فريقي لاتخاذ القرار الصحيح، في موقف الفريق من تلك البطولة".

وأضاف: " من الواضح أنني لم أشارك مع لاعبي الفريق في عملية صنع وإتخاذ القرار، مهمتي قيادة الفريق فنيا والتركيز على مبارايتنا المقبلة حيث تنتظرنا مباراة مهمة غدا".

وختتم: "ولا يزال تشيلسي ينافس على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري الأبطال بينما سيتقدم مؤقتا للمركز الثالث في الدوري الممتاز حال الفوز على برايتون".