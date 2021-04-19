بعد رفض المجلس.. نائبة الشيوخ تطالب بدراسة مجتمعية بشأن قانون التعليم

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة الدكتور رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ، إنها ليست ضد التطوير فى نظام التعليم المصرى لاسيما أنه تأخر كثيرا وبات جليا أنه ضرورة حتمية لخلق جيل مثقف واعى قادر على الابتكار والإبداع والتفكير المنهجى العلمى المنظم، ويتماشى مع ما ينادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء جمهورية جديدة.





وأوضحت فى تصريحات صحفية، أنها مع تطوير طرق وأساليب التعليم، ولكن لا يجب أن نقصر هذا التطوير فقط على تطوير المناهج، وعدد سنوات شهادة الثانوية هل ستكون سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات دون الاهتمام أولا وثانيا وثالثا بتطوير وبناء وتأهيل وتدريب المعلم المصرى تدريبا فعليا ملموسا على أرض الواقع ليكون قادرا على مواكبة تطوير طرق التدريس والتعلم التى ننادى بها جميعا.

واضافت: "كنا نود أن نتعرف على خطة الوزارة لتأمين وضمان نجاح نظام الامتحان الإلكترونى فى الثانوية العامة لطمأنة الطلبة وأولياء أمورهم بشأن مستقبل أبنائهم ولاسيما بعد ما حدث فى امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى من مشكلة تكرار وقوع السيستم، بخلاف كارثة تسريب الامتحانات على التابلت مما أدى إلى اتخاذ القرار بنجاح جميع الطلبة الذين قاموا فقط بالتسجيل للدخول على السيستم لأداء الامتحان دون تقييم حقيقى لمستوى هؤلاء الطلبة".

كما أعربت عن رغبتها فى عدم البدء فى تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى فى الثانوية العامة قبل الإعلان عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية فى كل قرى و نجوع محافظات مصر بما يشمله من تطوير المدارس وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتطوير شبكات الإتصالات والإنترنت.

وأكد أنها تؤيد فكرة التحسين ولكن بطريقة مقننة ولمرة واحدة فقط حتى نضمن تكافؤ الفرص بين الطالب القادر ماديا والطالب الغير قادر، وفى نفس الوقت نكون قد حققنا فلسفة إعطاء فرصة أخرى لطالب قد يكون تعرض لظروف طارئة منعته من تحقيق طموحاته فى المرة الأولى.

كما ثمنت فكرة وجود كاميرات فى لجان الامتحانات مطالبة بعمل دراسة مجتمعية بشأن القانون.