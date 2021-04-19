حظر إقامة موائد الإطعام الرمضانية طوال شهر رمضان

تلقت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥٥ لسنة ٢٠٢١، الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إن المادة الثانية من القرار نصت على حظر إقامة موائد الإطعام الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، طوال فترة شهر رمضان المبارك، كما نصت المادة الرابعة على حظر مخالفة الإجراءات والضوابط الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتعليمات اللاحقة لها.

كما حظرت المادة الرابعة مخالفة المواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار بشأن مواعيد الغلق والتعليمات الصادرة تنفيذا لهما، وذاك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيروس كورونا.