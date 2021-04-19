”مصر العليا للكهرباء”: صرف مستحقات المحالين إلى المعاش بالشركةبـ

أصدر المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قرارا بتكليف مدير عام تشغيل شمال سوهاج بعد تقاعد المهندس محمد الكشكى مدير عام تشغيل شمال. وتضمن القرار ايضا تكليف وترقية المحاسب أشرف السنوسى لمنصب رئيس قطاع شمال التجارى التابع لقطاعات الشئون التجارية بالشركة الذى يشرف على قطاعي سوهاج وقنا. وفي سياق متصل علمت البوابة نيوز من مصادر بالشركة، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بدأت صرف مستحقات العاملين الذين بلغوا سن المعاش القانونية منذ شهر يونيو الماضى بعد مراجعة كافة الموافقات على عمليات صرف المبالغ المالية المتعلقة برصيد الإجازات وكذلك حافز نهاية الخدمة؛ وذلك تنفيذا لمبدأ المساواة والشفافية بين جميع العاملين بمختلف قطاعات وإدارات الشركة المختلفة ، بدءا من غدٍ حتى نهاية الأسبوع.

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