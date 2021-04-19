مدبولي يتوجه إلى ليبيا على رأس وفد وزاري غدا الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتوجه يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد وزاري. و ستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا. وسيتم توقيع عقود بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية.

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