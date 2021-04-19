/627787/رضا-البلتاجي-يكتب-يد-الخسة-لن-تنال-من-شعب-مصر

حتى وأنت بتنعى أخونا المسيحي خادم كنيسة بئر العبد، الذى قتلته يد الخسة والغدر فى فيديو مسجل شاهده العالم كله؛ أنت إنسان لزج عديم الإحساس ثقيل الدم، ومشاعرك كاذبة كريهة، ومن الآخر كده أنت وأشكالك سبب كوارثنا ودم الراجل وآلاف أخرى فى رقبة أمك، وبالعند فيك هيفضل المسيحيون أخوة لنا العمر كله ولن تفلح فتاويك فى نشر الفتنة بيننا، اتبط بقى.

أوباما لم يقدم شئ

أوباما لاعب الزمالك رفض التجديد لفريقه بأقل من 12 مليون جنيه سنويا، وهو الذي لم يقدم شئ يذكر للفريق وكان من عوامل خسارته أمام الأهلي فى اللقاء بتمريرة سحرية اقنتصها الفهد الصغير محمد شريف، أحمرت على دويها المحروسة من إسكندرية إلى أسوان.

الزمالك وتسريح الكبار

الزمالك خرج من أفريقيا وبعيد عن الدورى ولن يأخد الكأس، والعقل والمنطق يحتمان تسريح الكبار وتوفير ملايين الجنيهات والاستكمال بالناشئين قبل أن يتحولوا إلى معلمين كبارهما كمان.

الله يهديك

يوميًا يتحفني برسالة على واتس آب كلها تقوى وأدعية ونصائح وأحاديث وأقوال لإعرابي بكى حتى ابتلت لحياه، وهو الذى كان صاحب نفوذ فى هيئة محترمة لها رونقها، وقد سرحوه لجبروته، روح يا أبني الله يهديك.

محمود البنا

حكمنا الدولي محمود البنا نموذج للحكم الدولي كما يجب أن يكون، شجاعة وعدالة وفهم وقبول، وقد أدى لقاء الأهلي والزمالك أحسن ما يكون، وللأسف ضاع من عمرك 8 سنوات فى القائمة الدولية دون إنجاز أفريقى يناسب قدراتك لأنك بلا ضهر ولا تجيد الحنجلة. ربنا معاك فيما هو قادم.

على رأسه الطير

صورة متداولة على صفحات التواصل الاجتماعى توضح جهاز الزمالك والبدلاء فى فرحة وتهاني بعد هدف شيكابالا بينما الحارس البديل يجلس منطوي وكأن على رأسه الطير حزنًا، ياراجل ده المثل بيقول اللى ياكل فى بيت الكافر بيحارب بسيفه، وهما مش كفار.