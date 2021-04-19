مسلسل الاختيار 2..مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 بدأت أحداثها بماهمة رجال الشرطة لمنطقة كرداسة بالجيزة خلال عام 2013، لتخليصها من العناصر الإرهابية التي كانت تستحوذ عليها آنذاك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7، حيث استطاع المسلسل إظهار توليفة خاصة بين المشاهد الحقيقية والمشاهد التي تم تصويرها بدقة بالغة.

استشهاد اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة

يترأس اللواء نبيل فراج عناص الأمن ليكن في المقدمة، ما دفع الضابط زكريا الذهاب إليه ليحميه من العناصر الإرهابية التي تتربص لهما، إلا أنه يصر الوقوف على أرض المعركة ليشهد تلك اللحظة، قائلًا: “دة اليوم اللي انا مستنيه علشان البلد تنظف”.

تكشف الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 لحظة استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الذي استشهد في إحدى الهجمات الإرهابية صباح يوم 19 سبتمبر عام 2013.

مسلسل الاختيار 2

يسرد مسلسل الاختيار 2 حكايات وروايات عدد من ضباط الشرطة الذين استشهدوا على أيدي الجماعات الإرهابية، حيث يجسد البطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية الضابط زكريا يونس، وأحمد مكي الذي يجسد شخصية يوسف الرفاعي.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنانة انجي المقدم، وأسما أبو اليزيد، والفنان إياد نصار، والراحل هادي الجيار إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب