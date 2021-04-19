كهربا: « الأهلي رفض طلبي بـ 20 مليون »

أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى على إنتمائه للقلعة الحمراء منذ الصغر وقال :" ذهبت للنادى الأهلى عشان كنت طمعان أرجع بيتى ودا حلمى من الصغر، وذهبت للأهلى وأنا نجم ومعايا فلوس وبالتالى مش عشان حاجة منهم ، في البداية طلبت من الأهلى 20 مليون جنيه ورفضوا فمضيت عقد على بياض وقولتلهم حطوا المبلغ الى انتو عاوزينه " .

أكمل كهربا حديثه بشأن نادى الزمالك :" الزمالك خرجنى إعارة للسعودية ، ودخلت للنادى 84 مليون جنيه من سنتين في وقت مكنش في النادى فلوس خالص ، وعندما طالبت بزيادة عقدى رفضوا " .

كهربا: أنا مش مغرور.. ومبغرش من حد

واصل الفولت حديثه قائلا : " انا مش مغرور وبتواصل مع اصدقائي القديمة عادى ، ولكن عندى مسئوليات، وبروح منطقتى القديمة دايما وبيتى القديم في مصر القديمة وبدبح كل شهر ، وبالنسبة للنادى انا بحب كل الموظفين في النادى وكلهم بيحبونى ، وعمر ما أتعاملت مع حد بغرور، وانا طموح والى في جيبي مش ليا ، و أكثر حاجه بخاف منها زعل والدى ووالدتى “ .

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي دخلها الفريق الأحمر بتشكيل لم يشهد مفآجات.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.