/627796/كهربا-أنا-مستقبل-الجمهور-ومش-هخرج-من-الأهلى

أكد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي أنه يحب الفريق ومستمر مع النادي، أيان كانت الظروف، مشددا انه ليس لاعب مغرور كما يقال ويتردد في الأوقات الماضية .

وبشأن مستقبل اللاعب في القلعة الحمراء قال :" شايف نفسي احسن لاعب في مصر ودى ثقة مش غرور ومستني أخد الفرصه داخل القلعة الحمراء والمشكلة ان كل فترة مشكلة ، ولسة ما أخدتش فرصتى في الأهلى والمسئول عن دا محمود كهربا ودا تقصير منى ، ومستنى اظهر احسن ، وانا ضحيت بحاجات كتير من أجل وجودى داخل الأهلى ودا حلم حياتى ومش همشي من الأهلى حتى لو مش عاوزينى ، ولسة عندى 27 سنة وقدامى عشر سنين في الملعب " .

كهربا يتحدث عن الأهلي و مستقبله

أردف كهربا : " الفترة دى موسيمانى بيكتشف قدرات كهربا وهو مقتنع بيا ودايما يجيب اهداف الحمدالله ، وزعلت انى مش بلعب كتير ولازم أى لاعب يزعل من عدم مشاركته ، وموسيمانى بيحبنى وقرار لعبي في ايده ، غلط لما مسلمتش على موسيمانى ونفذت العقاب والناس كلها بتغلط ، وانا أكتر واحد بيتحط في مشاكل ".

" عمرى في حياتى ما غيرت من حد ولا حتى رمضان صبحي ، ولبست رقم 7 في الأهلى بسبب حبي للرقم ، وانا مستقبل الجمهور ومستقبل النادى ومش هخرج من النادى الأهلى وبدعم الكل ومحتاج الى يدعمنى ،و دورى كل ماتش العب كويس ، ومش شايف حد احسن منى ، هستنى واتحمل لحد ما العب وعمرى ما همشي حتى لو هما مش عاوزينى انا قاعد في النادى “ .