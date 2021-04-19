/627797/إيهاب-أبو-كليلة-يوضح-سبب-رفض-مجلس-الشيوخ-قانو-ن-التعليم-الجديد
علق النائب إيهاب ابو كليلة عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981، المتمثل في امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن فلسفة القانون تعتمد على أن نظام أمتحان الثانوية العامة سيكون تراكمي على مدار ثلاث سنوات، فيما يتمثل نظام التحسين في ان الطالب يقوم بدخول الامتحان للتحسين، وسيكون الرسم لا يتجاوز 5000 جنيه.
بعد البحث في قانون التعليم تم رفضه من اللجنة
وأضاف "أبو كليله" في تصريحات صحفية له، أنه تم البحث في القانون، وانتهى الرأي بالرفض، موضحا أن سبب الرفض يأتي لان النظام التراكمي الذي يعتمد على 3 سنوات بدلا من سنة واحدة سيمثل عبيء على الأهالي ، فضلا عن مخالفته لمبدأ مجانية التعليم، ومخالفة المادة 9 من الدستور والتي تنص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
القانون به عوار دستوري
وأكمل عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ،" القانون به تمييز بين الطلاب حيث أن الثانوية العامة هي المخرج النهائي لعملية التعليم بالوزارة، وبإلغاء الرسومء وتغييير نظام الإمتحان إلى إلكتروني، يحدث تمييز، لأن المدخل للجامعة ليس شهادة الثانوية العامة فقط، بل يوجد شهادات الثانوية الفنية والأزهرية أيضا وبالتالي القانون به عوار دستوري، الأمر الذي تسبب في رفضه من قبل اللجنة.
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