/627798/نتيجة-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-الأبيض-يتفوق-على-الأحمر-في-الشوط-الأول

أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي و الزمالك بتقدم الفارس الأبيض على المارد الأحمر بـ 11 – 10 في المباراة التي تقام بن الفريقين على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر ضمن منافسات دوري كرة اليد الممتاز، في المواجهة الحاسمة للبطولة بعد تعادل الفريقين عقب التعادل في أخر لقاء جمع الفريقين الجمعة الماضية.

وشهد شوط اللقاء الأول بين الفريقين كفاءة عالية بين الفريقين، وتفوق ملحوظ في النتيجة لصالح الفارس الأبيض، فيما يحاول المارد الأحمر في نتيجة اللقاء بعد التقدم للفريق الأبيض، في المبارة التي تديرها ياسيمينا وهايدي السعيد.

الأهلي و الزمالك في كرة اليد

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة حاسمة تحدد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على صالة حسن مصطفى، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على نفص صالة المباراة الماضية التي أنتهت بالتعادل بين الفريقين 28 – 28.

وتبث قناة اون تايم سبورت 3 أحداث مباراة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدور النهائي للدوري المصري الممتاز لكرة اليد في اللقاء الذي يقام على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ويعلق خالد خيري، على أحداث المواجهة بين قطبين الكرة المصرية.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الحارس محمد عصام الطيار بعد تعافيه من الإصابة ، فيما يغيب عن الزمالك كلا من وليد قداح ومحمد رمضان هتلر، بسبب الإصابة.

فائمة الأهلي أمام الزمالك في قمة اليد

ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار.

قائمة الزمالك أمام الزمالك في قمة اليد

أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.