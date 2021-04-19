الاختيار 2 الحلقة 7..خطة الإخوان لاغتيال الضابط محمد مبروك

/627799/الاختيار-2-الحلقة-7خطة-الإخوان-لاغتيال-الضابط-محمد-مبروك

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7، التي شهدت استشاد اللواء نبيل فراج وأول ظهور لأحمد داش، فضلًا عن خطة جماعة الإخوان لاغتيال محمد مبروك.

جماعة الإخوان يخططون لإعلان كرداسة كأول ولاية إسلامية

طلب زكريا من اللواء نبيل، أن يرجع إلى الخلف ويترك لهم الأمر ولكنه رفض، ومن ناحية أخرى يستعد جماعة الإخوان هناك إلى الهجوم عليهم وإعلان كرداسة كأول ولاية إسلامية.

استشهاد اللواء نبيل فراج

بدأت قوات الأمن في اقتحام مناطق تجمعهم وتبادلوا النيران، وسقط اللواء نبيل مساعد مدير أمن الجيزة شهيدًا، بعد تلقيه طلقة بشكل عشوائي أصابت الجانب الأيمن من الصدر.

القبض على تكفيري كرداسة وفشل خطتهم في إقامة ولاية هناك

نجحت قوات الأمن في القبض على العناصر التكفيرية وإخراجهم من منازل السكان اللذين كانوا يختبون بها، وتمكنت من إفشال خططهم.

أحمد مكي يطلب نصيحة حول الزواج

في مشهد كوميدي طلب يوسف من عمه عادل صديق والده رأيه في الزواج فنصحه بعدم أخذ تلك الخطوة، فغضب عليه والد يوسف، وطلب منه الذهاب.

أول قائمة بأسماء الضباط الذي سيتم اغتيالهم بعد فض الاعتصام

اجتمع زكريا يونس وزميله محمد مبروك ضابط المخابرات بمكتبه وتبادلا الحديث حول خطط الإخوان بعد فض الاعتصام، ومن ناحية أخرى أعطى أبو عبيدة أحد العناصر التكفيرية رجله ورقة بأسماء الضباط الذي سيتم اغتيالهم، واتفقوا على منادات بعضهم بأسماء حركية حتى لا يتم اكتشافهم.

أحمد مكي يعترف بحبه لأسماء أبو اليزيد

تلقى يوسف مكالمة هاتفية، تم إخباره فيها بأن عليا سيتم خطبتها اليوم، فذهب إليها واعترف لها بحبه وأخبرها أنهما لا يصح أن يكونا لغير بعضهما، فنالت الفرحة من قلب عليا وأخبرته أن يذهب وهي ستتولى أمر العريس وترفضه.

أول ظهور لأحمد داش

اتجه الشيخ همام إلى بيت إبراهيم -أحمد داش- ابن خطيب الذي تم قتله في الاعتصام، وأخذ يحرضه على الانضمام إلى الجماعة وقتل ضباط الشرطة والجيش لأخذ ثأر أبيه.

أعد إبراهيم شنطة ملابسه واتجه للخروج من البيت للذهاب مع الشيخ همام والجماعة، فحاولت والدته أن تمنعه وترجعه عن هذا الطريق ولكن لم يسمع لها.

إياد نصار شاهد في قضية الإخوان

انتقلت الأحداث إلى بيت الضابط مبروك، حيث يجلس هو وزوجته بشرى يشهادان التلفاز، فتلاحظ عدم تركيزه وتطلب منه أن يفضفض لها، فيخبرها أنه سيكون شاهد في قضية الإخوان وما فعلوه.

جماعة الإخوان تخطط لاغتيال ضابط المخابرات محمد مبروك

يجتمع أبو عبيده مع رجاله مره أخرى ويخبرهم بتعطيل الأهداف التي وضعوها بشأن اغتيال الضباط والتركيز على تكليف جديد وهو قتل محمد مبروك الضابط بالأمن الوطني.