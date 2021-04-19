/627800/وزارة-الري-عملية-الملء-الثانية-لسد-النهضة-تؤثر-على-نظام-النيل-الأزرق
قالت وزارة الري المصرية، إن تنفيذدولة إثيوبيا عملية الملء الثاني لسد النهضة، وإحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثر بشكل كبير على نظام النيل الأزرق.
وزارة الري: مليء السد يؤثر على نظام النهر
وأضافت وزارة الري المصرية” إن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه، وذلك طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر”.
وتابعت وزارة الري” المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون المخارج المنخفضة، الوضع سيكون أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان، “شهر يوليو القادم” ، وذلك لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليو وأغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الري: عملية الملء الثانية لسد النهضة تؤثر على نظام النيل الأزرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.