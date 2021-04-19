/627800/وزارة-الري-عملية-الملء-الثانية-لسد-النهضة-تؤثر-على-نظام-النيل-الأزرق

قالت وزارة الري المصرية، إن تنفيذدولة إثيوبيا عملية الملء الثاني لسد النهضة، وإحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثر بشكل كبير على نظام النيل الأزرق.

وزارة الري: مليء السد يؤثر على نظام النهر

وأضافت وزارة الري المصرية” إن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه، وذلك طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر”.

وتابعت وزارة الري” المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون المخارج المنخفضة، الوضع سيكون أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان، “شهر يوليو القادم” ، وذلك لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليو وأغسطس.