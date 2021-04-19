«المصريين الأحرار» يشارك فى حملة «قدها وقدود» لدعم الرئيس والدولة

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، التضامن والمشاركة فى حملة المصريين بالخارج تحت عنوان #قدها_وقدود التى دشنها أبناء الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الدولة المصرية ومساندة خطوات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويشارك فاعليات الحملة وتحركاتها نشأت زنفل ممثل المصريين الأحرار بالولايات المتحدة الأمريكية؛ الذى أكّد أن جموع المصريين على قلب واحد ويدعمون القيادة السياسية فى كافة الملفات لتحقيق أمنها واستقرارها فى ضوء قيادتها الرشيدة. وحّث حزب المصريين الأحرار على ضرورة تعميم الحملة فى جميع البلدان الأجنبية والعربية لتأييد القيادة السياسية المصرية وليكون لسان حال أبناء الجالية معبرًا عن بلادهم الأم وخطواتها الرامية للاستقرار والرخاء.

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