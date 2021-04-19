اغتيال اللواء فراج فى الاختيار2 يعيد للأذهان الإرهابيين حميدة والنحاس وفرج

جدة - نرمين السيد - سلّطت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2" على عدد من الإرهابيين فى منطقة كرداسة؛ الذين كانوا ينوون تحويل منطقة كرداسة لـ"ولاية" ضمن ولايات "الخلافة الإسلامية"، على حد تعبيرهم.





وظهرت هذه المجموعة وهم يحاولون تجهيز الأسلحة، ليقول أحدهم: "سنعلن كرداسة أول ولاية، الله أكبر"، ثم يبدأ تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة، والإرهابيين.

وبالعودة إلى تفاصيل الأحداث على أرض الواقع؛ فقد نجحت قوات الأمن، آنذاك، فى القبض على عدد من الإرهابيين المتورطين فى قتل اللواء، نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، بمدينة كرداسة، وإحالتهم إلى المحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على كل من، محمد عبدالسميع حميدة، وفتحى النحاس، ومحمد سعيد فرج.

تدّق الساعة الخامسة فجرًا، يوم 13 فبراير 2019، داخل سجن استئناف القاهرة، عندما تم النداء على أسماء 3 إرهابيين مدانين بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، بمدينة كرداسة.

فى 19 سبتمبر 2013، ونفذت السلطات حكم الإعدام شنقًا بحق الإرهابيين محمد عبد السميع حميدة، وفتحى النحاس، ومحمد سعيد فرج.

الإرهابى عبد السميع حميدة، لم يكن إرهابيا عاديًّا، بل حمل معه إلى آخرته إدانات كافية بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وقتل اللواء نبيل فراج، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وثقيلة ومفرقعات، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة للمساس بالأمن القومى.

كما أن محمد عبد السميع حميدة، أحد المتهمين فى قضية "بيت المقدس" التى تحمل رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، حيث يواجه مع آخرين اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وبعد القبض على المتهمين فى القضية، باشرت النيابة العامة التحقيقات معهم، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة بالجيزة، ونسبت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وقتل اللواء نبيل فراج، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وثقيلة ومفرقعات، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة للمساس بالأمن القومى.

ويعد إعدام المتهمين قصاصًا عادلًا لما اقترفت أيديهم التى أراقت دم ضابطًا أفنى عمره فى خدمة بلده وشعبه.