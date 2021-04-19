البابا ثيودروس يستقبل سفير الفاتيكان بمصر

وقد تباحثا عن المشاكل التى يواجهها المسيحيون فى الشرق الأوسط بشكل عام، وكيفية تعامل الكنائس المسيحية المحلية معها.
وأعرب القاصد الرسولى نيكولاس عن سعادته بلقاء رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأسكندرية ورضاه عن العمل الذى تقوم به البطريركية الإسكندرية فى كل من مصر والقارة الأفريقية.
من جهته؛ أشار بابا وبطريرك الإسكندرية إلى الزيارات العديدة التى قام بها من عام 1990 إلى 1997، حيث نقل تحياته البابا برثنيوس الإسكندرى إلى البابا فرنسيس الرومانى. كما أكد على العلاقة التاريخية العظيمة بين الكنيستين.
وأعرب القاصد الرسولى عن الاهتمام بكل هذا الكنز الثقافى الذى تحتفظ به بطريركية الإسكندرية فى مقرها بالإسكندرية والمكتبة البطريركية والمتحف وسراديب الموتى، وسروره للدعوة التى وجهها له بابا وبطريرك الإسكندرية لزيارة البطريركية فى مقرها بالقاهرة.
كما أشار البابا ثيودورس إلى البرنامج الكبير والمهم لترميم أكثر 500 مخطوطة تاريخية محفوظة فى البطريركية بمساعدة مكتبة الإسكندرية وقبرص.
كما أشار غبطته إلى أهمية التربية الكنسية للبطريركية بإنشاء العديد من المدارس والكليات التى أنشأتها بطريركية الإسكندرية فى جميع أنحاء إفريقيا، ودعا القاصد الرسولى لزيارة مدرسة "أثناسيوس الكبير" للطلبة الأفارقة فى دير القديس سابا بالإسكندرية. كما دعاه لزيارة دير القديس جاورجيوس التاريخى بمنطقة مصر القديمة فى القاهرة.
حضر اللقاء المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركى بالقاهرة.
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