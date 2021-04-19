فى نهاية الحلقة 7 للاختيار2.. سر إصرار الإرهابيين على اغتيال الشهيد مبروك

جدة - نرمين السيد - بعد مرور ثمانى سنوات نسترجع العملية الإرهابية الخبيثة التي نفذها ثلاثة ملثمين أطلقوا على الشهيد النيران من أسلحتهم الألية، فى أثناء خروجه من منزله متوجها علي مقر عمله بالقرب من تقاطع شارعى عباس العقاد وذاكر حسين بمدينة نصر.

وفتح الإرهابيين، النيران على الضابط الشهيد من أسلحتهم الآلية وهم مستقلين سيارتين ملاكى بدون لوحات معدنية، مما أدى إلى إصابته بسبع طلقات آلي، أثناء قيادته لسيارة تابعة لوزارة الداخلية.

يذكر أن الضابط الشهيد هو من حرر محضر التحريات في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي وقضية هروب المسجونين من سجن "وادي النطرون" ويعد الشاهد الرئيسي في القضية، والنيابة قامت بمعاينة موقع الحادث وسيارة الشهيد "رينو سوداء".

وكان العشرات من المواطنين رددوا هتافات مدوية عقب الانتهاء من مراسم تشييع جنازة المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطنى الذى استشهد على يد مجهولين بمدينة نصر، حيث هتفوا "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله والإخوان عدو الله.

المقدم محمد مبروك، بحسب شهادات المقربين له، كان من اكفأ الضباط فى عمله، ورأت الجماعة الارهابية أن التخلص منه أمراً ضرورياً فى ظل الضربات الأمنية التى حققتها أجهزة الأمن ضد هذه الجماعات الارهابية.

لم يكن اغتيال "مبروك" لم يأت من المرة الأولى، فقد سبق واقعة الاستشهاد محاولتين فاشلتين، وفقاً للتحقيقات، التى تشير إلى أن المتهم محمد على عفيفى بدوى ناصف، مؤسس تنظيم أنصار بيت المقدس خارج نطاق محافظة سيناء ومدن القناة، ومحمد بكرى محمد هارون، اجتمعوا مع باقى المتهمين المنفذين لعملية الاغتيال، وهم أشرف على حسنين، وعمرو محمد مصطفى عبد الحميد، ووسام مصطفى سيد، وأحمد عزت شعبان، رجل أعمال ومدير إحدى الشركات، وأحد ممولى التنظيم، وأنس إبراهيم، اتفقوا على قتل المجنى عليه.

وكشفت التحقيقات إنهم وضعوا مخططا حدد دور كل منهم، فأعدوا لهذا الغرض سيارات وأسلحة نارية وبنادق آلية، وتنفيذا لذلك انطلقوا حيث مسكن المجنى عليه، وتواجد أمامه المتهمون أشرف على حسانين، وعمرو حسنين مصطفى، ووسام مصطفى سيد، وفور مشاهدتهم للشهيد متوجها إلى سيارته لاستقلالها للمغادرة، هاتفوا المتهمين محمد على عفيفى، ومحمد بكرى هارون، والمتوقفين الكامنين على مقربةِ من مسكنه بسيارةِ قادها المتهم بكرى هارون؛ فتتبعوه حتى حاذوا سيارته، وما أن ظفروا به أمطره المتهمون بوابل من الأعيرةِ الناريةِ قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات، أن الإصابات هى عبارة عن 26 طلقة نارية فى الجزء العلوى للشهيد، عبارة عن 17 طلقة فى الوجه فقط بينهم 4 بالفم والباقى بالصدر والرقبة وفروا هاربين.

وكشفت التحقيقات، أن تنظيم أنصار بيت المقدس سبق وحاول اغتيال الشهيد محمد مبروك، مرتين سابقتين، وباءت المحاولتان بالفشل.

دماء المقدم محمد مبروك وغيره من الشهداء الأبرار لم تذهب سدى، فقد ثأر زملائه له، فلم يفلت أحد من العدالة، ولا تتوقف ضربات وزارة الداخلية الناجحة ضد الإرهاب، لتؤكد أن العيون الساهرة بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، كما ان الشهيد المقدم محمد مبروك، كان أحد ضباط رجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار، لا يزعجهم رصاص الإرهاب، ولا يبالون الموت، يعملون لساعات طويلة فى مكاتبهم وخارجها، لا تعرف أسرهم عنهم شىء لأيام طويلة، فهم مشغولون دوما بحماية الوطن، يسهرون الليالى الطويلة من أجل أن ننام جميعاً فى سلام وأمان، يبحثون دوما عن الرتبة الأعلى والأغلى فى جهاز الشرطة، وهى رتبة "شهيد".