محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من كورونا

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.
وانتظم الشناوي في مران الأهلي اليوم بعد سلبية المسحة الطبية التي أجراها، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته.
وشارك الشناوي في المران البدني وتدريبات الحراس مع علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وحرص الجهاز الفني للفريق واللاعبون على الاطمئنان على حالة الشناوي قبل انطلاق المران.
وأدى الأهلي مرانه اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.
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