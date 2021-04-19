ليدز ضد ليفربول.. محمد صلاح يشارك بديلا لـ مانى فى الدقيقة 71

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، بديلا خلال مواجهة نظيره ليدز يونايتد، بالدقيقة 71 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2020-2021، وسجل محمد صلاح ظهوره فى اللقاء كبديل للمهاجم السنغالى ساديو مانى صاحب هدف تقدم الريدز حتى الآن.

ويستهدف محمد صلاح التسجيل في مباراة اليوم، من أجل العودة إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي، الذي خطفه هاري كين نجم توتنهام بتسجيل ثنائية خلال الجولة الجارية في مرمى إيفرتون، ليحتل المركز الأول برصيد 21 هدفا، فيما يحتل النجم المصرى الوصافة برصيد 19 هدفا.

ويسعى ليفربول باستعادة بعض الثقة المفقودة وحجز مكانه فى المربع الذهبي للبريميرليج، خاصة بعد تعثر وست هام بالهزيمة من نيوكاسل، حيث باتت الفرصة مواتية لكتيبة كلوب للاقتراب من المركز الرابع.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، وفى حال الفوز يصبح 55 نقطة ليتقاسم المركز الرابع مع النادي اللندني، ومن خلفه تشيلسي بفارق نقطة ومباراة أقل، لكن من أجل تحقيق هذه الغاية، ويتعين على ليفربول أولًا عبور ليدز يونايتد، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 45 نقطة ويعيش حالة استثنائية مع مدربه مارسيلو بيلسا فيما يخص المستوى الهجومي.

ويدخل ليفربول هذه المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، خصوصًا بعد الخروج من الدور ربع النهائي من دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء مباراة الإياب في ملعب أنفيلد في ليفربول بالتعادل السلبي، وتلقي الريدز هزيمة كبيرة في مباراة الذهاب في إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.