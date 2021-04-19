جبهة باردة تدخل البلاد وانخفاض الحرارة 12 درجة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أبريل، وأشارت إلى وجود جبهة باردة تدخل غرب البل وتشعر بها مدن مطروح والسلوم، ويوجد تحسن في الأحوال الجوية بداية من الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة من 10 إلى 12 درجةعلى القاهرة وشمال البلاد، على أن تظل الأجواء بالصعيد شديدة الحرارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هذه الجبهة الباردة التي دخلت البلاد مساء اليوم تمتد لتصل إلى القاهرة ليلاً وتؤثر الرياح الشمالية الغربية بالمدن الساحلية، وتشهد البلاد تحسناً تدريجياً في درجات الحرارة

كما أضاف بيان الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم فسوف يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، لتصل الحرارة إلى 32 درجة على القاهرة للعظمة و16 درجة للصغري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، فجاءت وفق ما يلي:

القاهرة: 32 للعظمى و16 للصغرى.

الإسكندرية: 22 للعظمى و16 للصغرى.

طنطا: 31 للعظمى، و16 للصغرى.

شبين الكوم: 31 للعظمى و16 للصغرى.

أما محافظات الصعيد فتصل فيها الحرارة غإلى 42 درجة.

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