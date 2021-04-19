انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021.. اجتماع لجنة التسعير التلقائي و3 توقعات للأسعار الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة خلال أبريل الجاري، ولك وفق قرار سابق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة للتسعير التلقائي للوقود، وتجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر وبشكل ربع سنوي، وتحدد أسعار الوقود من بنزين وسولار على حسب المستجدات العالمية والداخلية من أسعار الصرف وأسعار خام برنت وغيرها.

أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021

وكان آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للبنزين والسولار في في السادس من يناير الماضي 2021، وقررت اللجنة حينها تثبيت أسعار البنزين والسولار، وبحسب تصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم البترول، فإن لجنة التسعير التلقائي والمختصة بتحديد أسعار البنزين قد اجتمعت بالفعل وهي الآن في مرحلة التقييم.

وأضاف متحدث البترول المهندس حمدي عبد العزيز أن أسعار البنزين الجديدة يتم تحديدها وفق 3 عوامل، وهي سعر الصرف، وأسعار خام برنت في البورصات والأسواق العالمية، والعامل الثالث وهو تكاليف التداول، وخلال ساعات سوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة.

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كما أن أسعار البنزين التي يتم تحديدها من قبل لجنة التسعير التلقائي تحدد الأسعار الجديدة والتي لا تخرج عن 3 احتمالات:

الأول: زيادة أسعار البنزين بما لا يزيد عن 10%.

الثاني: خفض أسعار البنزين بما لا يقل عن 10%.

الثالث: ثبيت الأسعار

هذا وسوف يتم العمل بأسعار البنزين الجديدة التي يتم إعلانها من اللجنة المختصة بالتسعير التلقائي، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2021.