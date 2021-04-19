انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون الثلاثاء من 20 ابريل إلي 26- رمضان كريم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون الثلاثاء 20 ابريل 2021، وعليه فتكون العروض المقدمة من “كازيون” سارية حتى يوم 26 ابريل، أو حتي نفاذ الكمية، ولذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هـ، وكل عام وحضراتكم بخير، كما تكون العروض متاحة في جميع فروع كازيون مصر.

عروض كازيون رمضان 2021:

يعد ماركت كازيون من المؤسسات التجارية الناجحة فى جمهورية مصر العربية، والتى اعتاد عليها شريحة واسعة من المصريين، حيث تُقدم كازيون ماركت مجلة عروض إسبوعية تحتوى على تخفيضات هائلة على المنتجات السلعية والمنزلية والأجهزة الكهربائية بعروض تخفيض أسعار تنافسية قد تصل على بعضها إلى نسبة 60% خصم عليها، كما يمّتلك “Kazyon market” العديد من الأفرع الرئيسية والموزعة فى مختلف أنحاء مصر.

عروض السوبر:

الأرز.

المشروبات الغازية.

العصائر.

منتجات الألبان.

لوازم المطبخ.

المعجنات بأنواعها.

وجبات للأطفال.

الشيكولاتة.

المقرمشات.

الحلويات.

البسكويت.

التوابل.

جميع المعلبات.

السمن.

الزيوت.

الفواكة.

الخضروات الطازجة.

منتجات التنظيف.

السلع الباردة والمجمدة،

منتجات العناية الشخصية.

والآن يعرض “مصر فايف” عروض كازيون الثلاثاء بمناسبة شهر رمضان المعظم 2021، والتي تتمثل في التالي: