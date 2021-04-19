/627794/رشا-اسحق-ما-هي-خطة-الوزارة-لضمان-نجاح-نظام-الامتحان-الالكتروني-في-الثانوية

رفضت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون التعليم ،مؤكدة على أن المجلس والأعضاء ليسو ضد التطوير في نظام التعليم المصري و الذي تأخر كثيرا و أصبح ضرورة حتمية لخلق جيل مثقف واعي قادر علي الابتكار و الابداع و التفكير المنهجي العلمي المنظم ، معترف بجودة تعليمه في دول العالم المتقدم ، و يتماشي مع ما ينادي به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة .

رشا اسحق:عدم قصر التطوير على المناهج فقط

أشادت رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ بتطوير طرق و اساليب التعليم فى مصر ،مشددة على عدم قصر التطوير فقط علي تطوير المناهج ، و عدد سنوات شهادة الثانوية هل ستكون سنة و لا سنتين و لا ثلاث سنوات دون الاهتمام اولا و ثانيا و ثالثا بتطوير و بناء و تأهيل و تدريب المعلم المصري تدريبا فعليا ملموسا علي ارض الواقع ليكون قادرا علي مواكبة تطوير طرق التدريس و التعلم التي ننادي بها جميعا .

رشا اسحق: خطة الوزارة لتأمين وضمان نجاح نظام الامتحان الالكتروني

ولفتت رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة معرفة خطة الوزارة لتأمين و ضمان نجاح نظام الامتحان الالكتروني في الثانوية العامة لطمأنة الطلبة و أولياء أمورهم بشأن مستقبل ابنائهم ،و خاصة بعد ماحدث في امتحانات الصف الأول و الثاني الثانوي من مشكلة تكرار وقوع السيستم ، بخلاف كارثة تسريب الامتحانات علي التابلت مما أدي إلي إتخاذ القرار بنجاح جميع الطلبة الذين قاموا فقط بالتسجيل للدخول علي السيستم لأداء الامتحان دون تقييم حقيقي لمستوي هؤلاء الطلبة .

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وطالبت امين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عدم البدء في تطبيق نظام الامتحان الالكتروني في الثانوية العامة قبل الإعلان عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية في كل قري و نجوع محافظات مصر بما يشمله من تطوير المدارس و تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية ، و تطوير شبكات الاتصالات و الانترنت .

أشادت رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بفكرة التحسين و لكن بطريقة مقننة و لمرة واحدة فقط حتي نضمن تكافؤ الفرص بين الطالب القادر ماديا و الطالب الغير قادر ، فضلا عن تحقيق فلسفة إعطاء فرصة آخري لطالب قد يكون تعرض لظروف طارئة منعته من تحقيق طموحاته في المرة الأولي .

أيدت النائبة رشا أسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي،عضو مجلس الشيوخ فكرة وجود كاميرات في لجان الامتحانات للوقوف على سير العملية التعليمية .