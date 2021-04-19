/627801/صلاح-يشارك-بديل-ماني-وليفربول-يقع-في-فخ-التعادل

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليدز يونايتد وليفربول بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء بين الفريقين في الدور الـ 32 من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب إيلاند رود.

سجل الهدف الوحيد لليفربول في المباراة السينغالي ساديو ماني، في الدقيقة 31 من عمر المباراة، من خلال كرة طولية من خارج منطقة الجزاء عن طريق جوتا تصل إلى أرنولد يمين منطقة الجزاء، وبعد خروج حارس مرمى ليدز يونايتد مرر الكرة إلى السنغالي ماني الذي سددها في المرمى الخالي.

وسجل هدف فريق ليدز يونايتد في المباراة في الدقائق الاخيرة في المباراة في 87 من عمر المباراة، من خلال ضربة ركنية من الجانب الأيمن إرتقي عليها لاعب ليدز ديجو يورينتي، الذي سبق اوزان كاباك في الإرتقاء ويسكنها الشباك.

تبديلات ليفربول في المباراة:

أجري اللماني يورجن كلوب تبديلين وحيدين في المباراة، التبديل الاول جاء في الدقيقة 71 بخروج ساديو ماني، ودخول محمد صلاح، والتبديل الثاني جاء في الدقيقة 81 بخروج ديجو جوتا ودخول أليكس تشامبيرلينج.

تبديلات ليدز يونايتيد في المباراة:

وأجري الأرجنتيني مارسيلو بيلسا ثلاث تبديلات في المباراة، التبديل الأول جاء في الدقيقة 67 بخروج هيلدر كوستا ودخول إيان بوفيدا أوكامبو، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة 79 بخروج إزغام أليوسكي ودخول ماتيوز كيليتش، وجاء التبديل الثالث في الدقيقة 86 بخروج تايلر روبيرتس ودخول بابلو هيرنانديز.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 15 انتصار، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 9 مباريات، إستطاع ان يسجل من خلالها 54 هدف، في حين تلقت شباكة 38 هدف في هذا الموسم .

يحتل فريق ليدز يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، من أصل 32 مباراة ، إستطاع ان يحقق من خلالها 14 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 14 مباراة ، سجل من خلالها 50 هدف ، في حين تلقت شباكة 50 هدف في هذا الموسم .