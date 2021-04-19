إصابة لاعب الإسماعيلي.. وإنطلاق مباراة الدروايش و الشرقية «تفاصيل»

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كشف الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي عن خضوع اللاعب محمد الضرف لاعب الدروايش لإشاعة اليوم بعد تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة القناة الودية التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعلم دوت الخليج أن اللاعب يعاني من من إصابة في العضلة الخلفية، وتحدد الإشاعة مدة غياب اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن خرج الضرف من مباراة القناة مصابا عقب نزوله.

يذكر أن نادي الإسماعيلي يخوض المواجهة الثانية مع الشرقية في إطار المعسكر الإستعدادي للدروايش من أجل المواجهات المقبلة أهمها لقاء الإنتاج الحربي والمقرر إنطلاقها في الأول من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الإسماعيلي مباراة الشرقية الودية بتشكيل مكون من : محمد فوزى في حراسة المرمي، ومحمد عمار ومحمد هاشم ومصطفى فارس و مروان الصحراوى ومحمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق واحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف.

أكدالجهاز الفني للنادي الإسماعيلي إقامة 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالي، بسبب إنطلاق المواجهات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، على الجانب الأخر أنهى الجهاز الإدارة للدروايش الإتفاق مع عدة فرق من أجل خوض اللقاءات الودية ضدها.

مواعيد مباريات الإسماعيلي الودية

تأتي المباريات الودية في ظل رغبة إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي في زيادة الحمل البدني للاعبين وإستعادة اللياقة البدنية المطلوبة حتى مباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها يوم 1 مايو المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وعاد الإسماعيلي للتدريبات الجماعية ، الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة السلبية ، وذلك من أجل الإستعداد للمرحلة المقبلة من الدوري الممتاز، وخاصة لقاء الإنتاج الحربي والتي من المقرر أن ينطلق في الأول من شهر مايو المقبل، في لقاء يسعى خلاله إيهاب جلال مواصلة الإنتصارات بعد تحقيق الفوز على المصري في الجولة الماضية بهدفين لهدف وحيد.

وانتهت المباراة التي جمعت الإسماعيلي وفريق رايت دريم الغاني بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي شهدت إهدار محمد الشامي لركلة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، وتأتي المواجهة في ظل رغبة الجهاز الفني بالوقوف على التشكيل المثالي للدروايش.

مباراة الإسماعيلي و رايت دريم الغاني

ودخل الإسماعيلي مباراة رايت دريم بتشكيل مكون من : محمد مجدي في حراسة المرمى، رضوان شريفي، محمد نصر، مصطفى الزناري، عمر هنيدي، محمد الضرف، مدحت فقوسة، محمد سليمان، زياد طارق، محمد الشامي، بينسون شيلونجو. وتواجد النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، أحداث اللقاء بين الدروايش و الفريق الغاني بالإضافة لـ تامر موسي عضو مجلس إدارة الفريق.