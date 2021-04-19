مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7..فشل خطة عابد تيمور في خطف غزل

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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7 طلبت غزل التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الخديوي أحمد العوضي، أن ترى صديقتها نادين "دنيا عبدالعزيز" لكي تشعر بالأمان، لأنها تعيش بمفردها في مزرعة الخديوي بعيدًا عن الناس، هروبًا من زوجها عابد، فوافق الخديوي ولكن سألها إذا كانت واثقة من نادين صديقتها انها لن تقول لاحد على مكانها، فأكدت غزل عليه قائلة: "نادين دي أكتر واحدة بثق فيها".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7، بعد خطة عابد تيمور التي يجسدها الفنان خالد الصاوي لخطف غزل من مزرعة الخديوي.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7

يستمر عابد تيمور "خالد الصاوي" في التخطيط لأخذ حقه من غزل والخديوي في مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7، حيث أجر رجالة حسن ابو خاطر لكي يخطفوا غزل من مزرعة الخديوي، وبالفعل اتجهوا إلى المزرعة واشعلوا النيران بها، فأسرع رجال الخديوي لإنقاذ الموقف و إيقاف الحريق، فيستغل رجال حسن ابو خاطر هذا الموقف ويقوموا بالتسلق من فوق سور المزرعة حتي عثروا على غزل وركبوها سيارتهم وهربوا بها إلى الخارج.

حاول رجالة الخديوي إنقاذ الموقف فأبلغوا الخديوي بما حدث، وسرعان ما اتجه الخديوي إليهم و قطع طريقهم وتمكن من رجوع غزل إليه.

إنقاذ أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز

وفي مشهد رومانسي بين غزل والخديوي بعد إنقاذها من رجالة ابو خاطر، تسأله عزل لماذا يفعل كل هذا ويعرض نفسه للخطر فضلاً عن محاولاته الدائمة للحفاظ عليها، فيجيبها بكل ثقة :"علشان بحبك".

وعلى جانب آخر، تشتعل حرارة رجال الخديوي في غيرة بسبب تفضيل الخديوي أحد من رجالته يدعي مينا عليهم جميعاً، بالإضافة لعدم رغبتهم في وجود غزل في مزرعة الخديوي لان المشاكل و المطارادات كثرت منذ ان جاءت غزل الى المزرعة، فيقترح احد من رجالة الخديوي على باقي زملاءه ان يطرد غزل من المزرعة بأي طريقة حتى لو كلفه الامر قتلها.

وتنتهي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 7 بطلب الخديوي من شقيقه مالك ان يأتي معه ليأخذ حسن ابو خاطر من منزله بعدما حاول رجالته التهجم على مزرعة الخديوي، فيطاوعه مالك ويتمكن من اخذ ابو خاطر من منزله بمساعدة الخديوي.