/627807/حسناوات-تحكيم-مباراة-الأهلي-و-الزمالك--قولنا-نجرب-زي-ماما

شهدت المباراة الفاصلة بين الأهلي و الزمالك تواجد ثنائي نسائي لإدارة المباراة تحكيميا، الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفي هذاغ الإطار يستعرض دوت الخليج أهم المعلومات عن هايدي و ياسمينا السعيد حكام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية في كرة اليد، في المواجهة التي أنتهت بفوز الفارس الأبيض على المارد الأحمر بنتيجة 18 – 17 وتتويجه ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة اليد.

و قالت هايدي السعيد حكم كرة اليد خلال تصريحات تلفزيونية :"بدأت في ممارسة كرة اليد منذعمر الخمس سنوات " ، أما عن شقيقتها الأكبر "ياسمينا" بدأت في عمر الست سنوات .

توضح ياسمينا صاحبة الـ 24 عاما "البداية " والتى كانت في نادي الطيران ثم نادى الزهور ثم الشمس ، بعدها اللعب في المنتخب ، وعلى الرغم من صغر سن هايدى وياسمينا ، وإمكانية استمرارهما في لعب كرة اليد ، إلا أن القرار كان الدخول في مجال التحكيم .

وقالت ياسمينا: "كان ممكن نفضل لحد النهاردة بنلعب وبنحكم لكن سبب التحول إن عام 2012 مكنش فيه منتخب للبنات في المراحل التلاتة ناشئات وشابات وسيدات لكن كنا عايزين نكمل في اللعبة بشكل عام " ، وأستمرا في لعب كرة اليد حتى وصلتا إلى الانضمام للمنتخب، وكان عام 2012 عام التحول بالنسبة لهم .

وأما عن مجال التدريب فلم تحب هايدى وياسمينا مجال التدريب ، لأن أعلى مكانة يتم الوصول إليها في عالم التدريب هو تدريب المنتخب ، ومصرلم يكن لديها منتخب للسيدات ، وهذا هو السبب الأساسي لتفضيل التحكيم .

هايدي و ياسمين السعيد حكام اليد

وتوضح ياسمينا أنها أستمرت لمدة عام تمارس اللعبة والتحكيم في نفس الوقت، ولكن هايدى ظلت عام ونصف، بالتالي لم يكن التحول مفاجئ بالنسبة لهم ، فهو قرارمدروس ، و ما يؤكد ذلك أن القدر وضعهما أمام الاختياربين اللعب والتحكيم مرة أخرى وفضلا التحكيم .

النقطة الفارقة في حياة هايدى وياسمينا

خاضا الشقيقتان إختبار في توجو عام 2014 ، ونجحا فيه رغم صغر سنهما ، حيث كانت تبلغ ياسمينا 19 عاما، وهايدى 17 عاما وبعدها حصلا على الشارة القارية لإدارة المباريات في قارة إفريقيا .

بعدها أدارا مباريات في البطولة العربية في تونس ، ثم بطولة أمم إفريقيا للشابات عام 2015 في كينيا ، وأدارا فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأن وقتها كانت مصرطرفا في النهائي .

واصلا هايدى وياسمينا النجاح ، وحصلا على " الشارة الدولية " ، وكانت البداية لنجاحات كثيرة حققتها الشقيقتان وإدارة مباريات على نطاق أكبر ، و أصبحت ياسمينا وهايدي مؤهلتان لإدارة المباريات داخل وخارج إفريقيا، و البداية في بطولة الدول الناشئة للرجال في بلغاريا في عام 2016 ، وإنطلقا بعد ذلك لإدارة نهائي أمم افريقيا للسيدات عام 2018 ، وأيضا التواجد في كأس العالم للناشئات في بولندا .

و دخلا الشقيقتان في القائمة النهائية للحكام ، والتى تتكون من19 حكما مرشحين للتواجد في كأس العالم ، ويتواجدا أيضا في بطولة العالم للأندية فيفي الصين من أجل مبارة مهمة لتحديد المركزين الخامس والسادس .

وتألق الثنائي في إدارة مباراة القمة التي أقيمت بين الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.