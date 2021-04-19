/627809/عمرو-أبو-السعود-يقدم-العزاء-لأسر-شهداء-حادث-قطار-طوخ

تقدم النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري العظيم، في ضحايا حادث قطار طوخ الأليم، والذي أسفر عن ضحايا ومصابين.

وقال “أبو السعود”، في برقية عزاء لأسر الشهداء، «أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث، وتقديم المقصرين للنيابة العامة لإتخاذ مايلزم، ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث الأليم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية لسرعة نقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم، ﻿ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.