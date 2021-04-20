عاجل- شكرى يصل جنوب إفريقيا فى ثالث محطات جولته الإفريقية بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصل ‏وزير الخارجية ‎سامح شكرى، مساء اليوم الاثنين، إلى جنوب إفريقيا، فى إطار جولته الإفريقية الجارية لشرح مستجدات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الصدد، حسبما أوضحت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".





وكان وزير الخارجية قد بدأ جولته الإفريقية، بزيارة كينيا ثم جزر القمر، فى مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة، حيث يتوجّه وزير الخارجية كذلك إلى كل من الكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.

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