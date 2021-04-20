مصدر كنسى: إصابة الأنبا صموئيل أسقف طموه بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكان الأنبا صموئيل قد أصدر بيانًا حول ترتيبات الصلوات جاء فيه: "الآباء الموقرون، كهنة إيبارشية طموه، نعمة لكم؛ نظرًا لانتشار الإصابة بفيروس كورونا؛ لذلك نأمل التشديد على تنفيذ كل الوسائل الاحترازية للجميع آباءً وشمامسة وشعب".

وأضاف البيان: "تقتصر الصلوات بالكنائس على الآباء والشمامسة بعد التأكد من السلامة الصحية لكل منهم حتى عيد القيامة واستقرار الوضع الصحى، واقتصار الخدمة على القداسات فقط".

واختتم البيان: "نصلى من أجل أن يحفظ الرب شعبه وكنيسته المقدسة وبلادنا العزيزة مصر وعشتم فى سلام المسيح إلهنا".

بينما لم تصدر المطرانية بيانًا رسميًّا حول إصابة الأسقف حتى الآن.