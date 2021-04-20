إصابة رئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقد أُعلن اليوم الاثنين، عن إصابة الأنبا صموئيل، أسقف طموه بكورونا، وسبقهم الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ وريس دير القديسة دميانة.

ولم يُصدر دير الشايب بالأقصر حتى الآن، أية بيانات حول حالة الأنبا سلوانس.