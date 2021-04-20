أول ظهور للشناوي داخل صفوف الفريق بعد الشفاء من كورونا « صور »

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طال غياب حارس عرين النادي الأهلي الأول والمنتخب، محمد الشناوي، علي الساحة الكروية بالنسبة لعشاق ومتابعي القلعه الحمراء، وخاصتاً بعد غيابه عن الفريق في مبارتين مع صفوف المارد الأحمر.

ظهر محمد الشناوي اليوم في أول مخالطة له مع الفريق والتي غاب عنها لمدة تقرب من 10 أيام، بسبب العزل الذي كان فيه بإصابتة بفيروس كورونا.

إستقبل لاعبي النادي الأهلي محمد الشناوي في مران اليوم الاثنين بالإحتفال والترحيب القوي، والذي طال عليهم في التدريبات والمباريات.

غاب محمد الشناوي في مبارتي الفريق في الكأس وفي الدوري بسبب التعرض، للإصابو بفيروس كورونا، لتحرمة من المشاركة في قمة الدوري أمام الزمالك.

غياب محمد الشناوي

إفتقد النادي الأهلي خدمات حارس المرمي الاول للفريق في مباراة النصر في بطولة كأس مصر، في لقاء مؤجل من الدور الـ 32 من البطولة، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح القلعة الحمراء.

وغاب ظهورة في مباراة الفريق في لقاء القمة أمام الزمالك، في مباراة مؤجلة من الدور الرابع عشر في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف للمارد الأحمر.

علي لطفي يتألق مع الأهلي

شارك علي لطفي حارس النادي الأهلي الثاني في الفريق والذي شارك بشكل رسمي في المباراة بعد غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة.

تألق حارس النادي الاهلي علي لطفي في لقاء القمة بالدوري امام الزمالك في التصدي للعديد من الكراة الخطرة علي مرماه في المباراة، ومن أبرز تلك الكرات، التصدي لركلة الجزاء من أقدام محمود علاء، والتي كانت لها الفضل الأكثر في نتيجة الفريق في اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

في خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

في خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من :

مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.