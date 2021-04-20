/627810/وزير-النقل-يطلب-الحضور-للبرلمان-لإلقاء-بيان حول-خطة-تطوير-السكة-الحديد

اعلن النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، انه تواصل مع الفريق كامل الوزير (وزير النقل والمواصلات)، وطلب الوزير الحضور للبرلمان لالقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد عقب انتهاء اعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على اسباب الحادث الاخير

كامل الوزير يطلب الحضور للبرلمان لتوضيح ما تقوم به الوزارة كما ارسل الوزير خطاب رسمى للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور إمام الجلسه العامه للمجلس لتوضيح كافه ماتقوم به الوزاره من اعمال تطوير وتحديث للطرق والسكه الحديد. حادث قطار طوخ وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد انتقل مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لموقع حادث قطار طوخ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بآخر جديد، وذلك بعد رفع القضبان المتهالك جراء الحادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.

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