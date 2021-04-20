/627811/عمرو-سلامة-يسخر-من-قرار-الأعلى-للإعلام-بخصوص-مسلسل-الطاووس

استنكر المخرج عمرو سلامة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي صدر أمس، بشأن التحقيق مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس والقنوات التي تعرضه، ساخرًا، وذلك بتهمة اختراق الأكواد الأخلاقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق المخرج عمرو سلامة بشأن مسلسل الطاووس، الذي أثار حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

عمرو سلامة يسخر من قرار الأعلى للإعلام بخصوص الطاووس

سخر سلامة من قرار الأعلى للإعلام، عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: " علشان منرميش فلوس في الأرض، أقترح إن كل فيلم أو مسلسل يتعرض على الرقابة، ثم كل جهات الدولة وكل الوزارات، ثم الهيئات والجمعيات والنقابات والمحليات والجوامع والكنائس والنوادي وجروبات الماميز على واتساب، ويعرض للميت مليون مواطن، يأخذ موافقة من كل دول أولا، ثم ساعتها نسمح بعرضه”.

تباينت آراء الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول مسلسل الطاووس من دعم مسلسل الطاووس، والبعض الآخر اعتبر أنه مسلسل لا يجوز عرضه في شهر رمضان لأنه شهر مخصص للعبادات ويمكن تأجيل العرض في وقت لاحق من العام.

مسلسل الطاووس

تربعت حملة دعم مسلسل الطاووس، على رأس القائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث دعم الكثير من الفنانين والنقاد والجمهور المسلسل، ومن بين الفنانين الداعمين للمسلسل كانت منى زكي ردًا على قرار وقف المسلسل.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الطاووس من بطولة كلًا من الفنان جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ورانيا محمود ياسين، وخالد عليش، وهالة الفخراني، فضلًا عن عدد من الشباب الجدد.