/627812/النائية نهى-زكي-توضح-أسباب-رفض-مشروع-قانون-نظام-الثانوية-الجديد

قالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها لا تقف ضد تطوير منظومة التعليم على الإطلاق، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي بالنسة لها هو عمل تطوير شامل للمنظومة بأكملها.

وأرجعت النائبة نهى زكي خلال مداخلة لها على قناة إكسترا نيوز، أسباب رفض لجنة التعليم قانون التعليم الجديد، والذي تتمثل في تغيير النظام إلى تراكمي ليصبح 3 سنوات، فضلا عن نظام التحسين والتي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية مشيرة إلى أنه لا داعي للرجوع إلى نظام تم تجريبه من قبل ولم ينجح.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التطوير يجب أن يكون شامل للمناهج وللمعلمين أيضا، مؤكدة على ضرورة توجيه الغهتمام للمعلمين حتى يتم تدريب الطلاب بشكل جيد.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على أن النظام الجديد يمثل عبيء على الطالب وعلى الاسرة، موضحة أن المذكرة الايضاحية للقانون اكدت ان التعليم حق للمواطن واكدت على مجانيته، مشيرة إلا ان التحسين للمواد قدره 5000 جنيه ، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص. فيما أوضحت عضو التنسيقية، أن الإمتحان الإلكتروني به عيوب وغير موثوق فيه بنسبة 100% بسبب ما يقابله من مشاكل عديدة، وبالتالي النظام الورقي يُعد أكثر ضمانا هذه الفترة بالنسبة للطلاب.